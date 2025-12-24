20 пунктів проєкту мирної угоди: Зеленський назвав деталі Сьогодні 11:00

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, росією та Європою про закінчення війни.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документу, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і рускімі», — розповів Зеленський журналістам.

Він наголосив, що проєкт цього документа багато в чому відображає спільну українсько-американську позицію, в дечому — американську позицію, а деякі речі, за словами Президента, ще підлягають вирішенню.

«Але ми значно наблизились до фіналізації документів», — сказав він.

Володимир Зеленський поділився з журналістами змістом кожного з 20 пунктів проєкту базового документа про закінчення війни, розкривши його суть. Він підкреслив, що це проєкт документа, відтак його пункти у процесі переговорів можуть змінюватися. Подаємо їх у викладі.

Пункт 1. Суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна — це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.

Пункт 2. Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів.

Пункт 3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4. Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.

Пункт 6. росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

Пункт 7. Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також що Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Пункт 8. Україна отримає міцний пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер.

Пункт 9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору.

Пункт 10. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Пункт 11. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами — Україна, США, рф.

Проте стосовно деталей експлуатації ще точаться дискусії. За словами Зеленського, Україна «після всього» не бажає вести бізнес з росіянами напряму. Цей пункт сторонам ще належить узгодити.

Пункт 13. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14. Території. Пункт неузгоджений і має кілька варіантів розв’язання.

Варіант 1. «Стоїмо там, де стоїмо». У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.

Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил — тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.

Остаточно це питання може бути вирішено на рівні лідерів держав.

Пункт 15. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як російська федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16. росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Пункт передбачає обмін усіх військовополонених, що залишилися, включаючи засуджених російською системою з 2014 року, а також повернення усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в’язнів.

Пункт 18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Пункт 19. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента США Дональда Трампа.

Пункт 20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Підсумовуючи документ, Президент України сказав: «Ми не дійшли консенсусу з американською стороною щодо території Донеччині і щодо ЗАЕС. Але значно зблизили більшість позицій. В принципі, весь інший консенсус в цьому договорі у нас з ними знайдений».

