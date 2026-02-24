0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів

Казна та Політика
97
Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів
Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів
Податкова служба вдосконалює підходи до вирішення спорів із платниками податків.
В. о. Голови ДПС Леся Карнаух та Президент Української академії медіації Луїза Романадзе підписали Меморандум про взаємне партнерство та співробітництво.
Читайте також
«Податкова медіація. Один із напрямів, який розвиваємо в роботі Державної податкової служби України. Це частина сервісної моделі, яку активно запроваджує ДПС. Це можливість вчасно врегулювати суперечки між державою та бізнесом, не перетворювати все в багаторічну судову тяганину. І головне — без втрат для бюджету», — сказала Леся Карнаух.
Вона нагадала, що восени минулого року ДПС розпочала роботу в цьому напрямі з Радою бізнес-омбудсмена.
Читайте також

Напрямки

  • напрацювання практичних аспектів впровадження медіації в податковому законодавстві;
  • навчання працівників Державної податкової служби України з питань врегулювання податкових спорів за допомогою медіації. Перші тренінги заплановані вже цього тижня.

Мета

  • забезпечити поширення впровадження медіації під час врегулювання податкових спорів;
  • розвинути побудову прозорих партнерських відносин між платником та контролюючим органом;
  • збільшити рівень довіри платника до податкових органів;
  • перейти від позиційних спорів до діалогу між платником та контролюючим органом.
Раніше писали, що якщо фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то їй необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03). У документі вказуються персональні дані ФОПа, а на сформоване повідомлення накладається спочатку новий КЕП, потім старий КЕП, яким він набув статусу суб’єкта електронного документообігу, а за наявності — також печатка.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems