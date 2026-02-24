Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів

Податкова служба вдосконалює підходи до вирішення спорів із платниками податків.

В. о. Голови ДПС Леся Карнаух та Президент Української академії медіації Луїза Романадзе підписали Меморандум про взаємне партнерство та співробітництво.

«Податкова медіація. Один із напрямів, який розвиваємо в роботі Державної податкової служби України. Це частина сервісної моделі, яку активно запроваджує ДПС. Це можливість вчасно врегулювати суперечки між державою та бізнесом, не перетворювати все в багаторічну судову тяганину. І головне — без втрат для бюджету», — сказала Леся Карнаух.

Вона нагадала, що восени минулого року ДПС розпочала роботу в цьому напрямі з Радою бізнес-омбудсмена.

Напрямки

напрацювання практичних аспектів впровадження медіації в податковому законодавстві;

навчання працівників Державної податкової служби України з питань врегулювання податкових спорів за допомогою медіації. Перші тренінги заплановані вже цього тижня.

Мета

забезпечити поширення впровадження медіації під час врегулювання податкових спорів;

розвинути побудову прозорих партнерських відносин між платником та контролюючим органом;

збільшити рівень довіри платника до податкових органів;

перейти від позиційних спорів до діалогу між платником та контролюючим органом.

