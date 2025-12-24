«Зимову тисячу» можна витратити ще в кількох мережах магазинів Сьогодні 15:10 — Особисті фінанси

«Зимову тисячу» можна витратити ще в кількох мережах магазинів, diia.gov.ua

У Novus, Liga Prim та онлайн на Rozetka тепер можна скористатися карткою Національний кешбек.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Ці мережі приєдналися до переліку магазинів, де можна витратити «Зимову тисячу» та кошти із картки Нацкешбеку.

Де вже можна витратити кошти

Окрім вищевказаних мереж, Нацкешбеком можна розрахуватися у таких магазинах:

Близенько,

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сім 23 ,

, Сімі,

Fozzy Group — Сільпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy,

MauDau.

До слова, сьогодні — 24 грудня — останній день для подачі заявок на Зимову допомогу.

Оформити допомогу можна онлайн через Дію або письмово у найближчому відділенні Укрпошти, таких точок по всій Україні налічується понад 26 тисяч.

Використати нараховані кошти громадяни зможуть протягом першого півріччя наступного року — до червня 2026 року. А ті українці, які отримують пенсії та соцвиплати через Укрпошту або самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити"зимову тисячу" до кінця лютого 2026 року.

Як ми повідомляли раніше, вже майже 14 млн українців отримали «Зимову підтримку».

