Вже майже 14 млн українців отримали «Зимову підтримку» — деталі

Особисті фінанси
17
У межах програми «Зимова підтримка», яку впроваджує Уряд за ініціативи Президента України, 1 000 грн допомоги отримали 13,7 млн українців, з них 658 тисяч — протягом останнього тижня.
Це ті, хто подав заявки через застосунок Дія, зокрема й на дітей. Станом на сьогодні профінансовано всі заявки до 17 грудня включно.
Водночас тривають виплати через Укрпошту — кошти поступово надходять за заявками, поданими протягом 15−30 листопада.
Прийом заявок завершується 24 грудня 2025 року — оформити допомогу можна онлайн через Дію або письмово у найближчому відділенні Укрпошти, таких точок по всій Україні налічується понад 26 тисяч. На сьогодні вже 17,7 млн українців подали заявки — через Дію 14 млн, а через Укрпошту 1,7 млн.
Ще для майже 2 млн раніше виплата була сформована автоматично — це отримувачі пенсій або соціальних виплат через Укрпошту.
Допомогу 1 000 грн можна витрачати на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва — ліки, книги, продукти харчування, а також на благодійність. Наразі українці розрахувалися карткою «Національний кешбек» на загальну суму понад 7 млрд грн. Найпопулярніші витрати — комунальні послуги, ліки та продовольчі товари.
Витратити кошти через картку «Національний кешбек» можна до 30 червня 2026 року. Те українці, які отримують пенсії та соцвиплати через Укрпошту або самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити «зимову тисячу» до кінця лютого 2026 року.
Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти на продукти харчування, налічує 10: Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» та «Сімі». Всього — 1 780 магазинів, також можна робити покупки онлайн на маркетплейсі MAUDAU.
Нагадаємо, що у межах «Зимової підтримки» понад 414 тисяч українців подали заяви на отримання додаткових 6 500 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
