Як українські компанії впроваджують ERP? Підсумки Ukrainian ERP Forum 2025

9 грудня у Києві відбулася головна бізнес-подія року в сфері автоматизації та цифрової трансформації — Ukrainian ERP Forum 2025. CEO, CFO, власники МСБ, ІТ-директори, інтегратори та розробники зібралися, щоб обмінятися досвідом, обговорити тренди та разом формувати екосистему цифрових змін, де виклики перетворюються на нові можливості для зростання бізнесу.

Що таке Ukrainian ERP Forum?

Ukrainian ERP Forum — щорічна бізнес-подія, що проводиться з 2022 року. Форум присвячений обговоренню актуальних викликів у сфері автоматизації та цифрової трансформації, обміну досвідом, демонстрації реальних кейсів та інструментів для розвитку та масштабування. Серед головних тем ERP Forum 2025:

Перехід з 1С та модернізація ERP — стратегії безболісного переходу та оптимізації процесів.

— стратегії безболісного переходу та оптимізації процесів. Автоматизація бізнес-процесів — від документообігу до управління складом і фінансами.

— від документообігу до управління складом і фінансами. Штучний інтелект у системах — AI для аналітики та швидкого прийняття рішень.

— AI для аналітики та швидкого прийняття рішень. Стійкість бізнесу у воєнних умовах — цифрові інструменти для адаптації та розвитку.

— цифрові інструменти для адаптації та розвитку. Кейси успіху — реальні приклади ефективного впровадження ERP.

Форум дав учасникам розуміння конкретних кроків для впровадження, а також надихнув на зростання бізнесу навіть у складних умовах.

«Ukrainian ERP Forum від самого початку створювався як місія, а не просто подія. Нашою ключовою ціллю була і залишається заміна російського програмного забезпечення та формування безпечної, незалежної ІТ-інфраструктури для українського бізнесу.

Ми свідомо тримаємо цей фокус не лише в межах Форуму, а й у всіх наших проєктах — від практичних кейсів і впроваджень, до освітніх ініціатив та професійних дискусій. Ukrainian ERP Forum об’єднує бізнес, інтеграторів і розробників навколо спільної мети: будувати сучасні рішення, які працюють на економічну стійкість і технологічний суверенітет України" — говорить Олег Денис, співзасновник Ukrainian ERP Forum, Self-ERP, SoftServe.

Як проходила подія?

Форум зібрав 300+ учасників, які долучилися офлайн та онлайн. Формат заходу дозволяв гнучко обирати участь, а програма включала як виступи та дискусії, так і практичні воркшопи та майстер-класи з конкретними бізнес-інструментами.

«Ми щиро радіємо високій зацікавленості бізнесу в сучасних рішеннях автоматизації та темі заміни ворожого програмного забезпечення. Це свідчить про те, що в Україні розпочалося системне й усвідомлене обговорення цих питань. Для нас особливо цінно, що така професійна дискусія формується саме на майданчику Ukrainian ERP Forum» — Олена Кузьмічова, співзасновниця Ukrainian ERP Forum, експертка з цифрової трансформації.

Партнерська підтримка ERP Forum 2025

Ukrainian ERP Forum 2025 відбувся за підтримки провідних компаній та експертів у сфері автоматизації та цифрової трансформації. Генеральним партнером Ukrainian ERP Forum 2025 стала компанія Своє. ІТ, яка спеціалізується на впровадженні автоматизованих рішень для бізнесу.

«Дякую організаторам Ukrainian ERP Forum 2025 за потужний майданчик, де бізнес може поговорити про реальні практичні проблеми і пошукати для них рішення. Своє. ІТ долучилося до конференції як генеральний партнер, адже просування українського ПЗ — критично важливе питання для нашої країни і економіки. І хоча міграція з російського ПЗ — необхідний крок, ми не маємо зупинятися лише на цьому, забуваючи про інші світові тренди.

У дискусії «Як українським бізнесам не програти гонку ШІ у автоматизаціях» ми зійшлися на формулі: спочатку порядок у даних і процесах, далі швидкі пілоти з вимірюваним ефектом, і лише потім масштабування. Потрібно, щоб українські замовники частіше тестували українські ШІ-рішення через партнерства і спільні кейси, а не брали собі коробку за замовчуванням. І, нарешті, для критичних галузей ШІ має бути суверенним і безпечним, що можна гарантувати через on-prem або secure cloud і зрозумілі правила роботи з даними", — Своє.ІТ про Ukrainian ERP Forum.

Також партнери події допомогли забезпечити змістовну та насичену програму, створюючи платформу для обміну досвідом та пошуку нових рішень для бізнесу.

«ERP Forum став простором, де формується порядок денний українського ринку управлінських технологій. Для D5 участь у Форумі була можливістю зробити власний експертний внесок у професійну дискусію про відмову від ворожого та застарілого програмного забезпечення, побудову цифрової незалежності та впровадження сучасних управлінських рішень.

Модеруючи панельну дискусію «Сучасна ERP: на які критерії при виборі системи спиратися бізнесу», ми зосередилися на практичних чинниках ефективності ERP-рішень і реальних кейсах впровадження. Для нас це важливий крок у розвитку партнерств і спільної роботи над формуванням зрілої екосистеми управлінських технологій в Україні", — зазначає компанія D5, партнер Ukrainian ERP Forum 2025.

Ukrainian ERP Forum 2025 об’єднав професіоналів з різних сфер, створивши живу екосистему обміну досвідом та живими прикладами з практики. Учасники пішли з форуму з новими контактами, ідеями та готовими рішеннями для розвитку свого бізнесу.

«За три роки існування Ukrainian ERP Forum пройшов шлях від окремої події до живої професійної спільноти. Ми бачимо не лише зростання кількості партнерів та учасників, а й якісну зміну — формується системне, усвідомлене обговорення автоматизації, цифрової незалежності та заміни ворожого програмного забезпечення. Ми бачимо майбутнє Форуму в якості повноцінною екосистеми — для бізнесу, інтеграторів, розробників і всіх учасників ринку, які спільно формують майбутнє ERP в Україні», — Дарія Захоженко, співзасновниця Ukrainian ERP Forum, стратегиня з маркетингу.

