Держава розробляє механізм дистанційного обстеження житла за «єВідновленням»
Алгоритм дистанційного обстеження житлових будинків, зруйнованих або пошкоджених обстрілами, не запрацював. Натомість нині розробляють новий механізм.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Як було раніше і чому це проблема
Він зазначив, що спочатку дистанційне обстеження пропонували проводити за участі військових.
«Військові цього робити не хочуть. І, напевно, правильно — це не їхній функціонал, потім нести відповідальність за це все. Самостійно дронами обстежувати ми не можемо, тому що військові, РЕБ — величезна кількість питань», — пояснив Синєгубов.
За його словами, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями нині напрацьовує новий механізм, щоб власники житла на фронтових територіях могли отримувати компенсації та сертифікати за державною програмою «єВідновленням».
Нагадаємо, «єВідновлення» — це державна програма, що допомагає українцям відновити житло, пошкоджене внаслідок російської збройної агресії. Вона передбачає виплати як за пошкоджене, так і за повністю зруйноване майно. Головна умова полягає в тому, щоб витратити кошти лише в тих компаніях, які приєдналися до програми.
Як ми повідомляли раніше, із 5 січня 2026 року зростуть суми компенсацій за ремонт. Так, із цього дня набере чинності рішення уряду щодо оновлення показників середньої вартості ремонтних робіт, які застосовуються для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло у межах програми «єВідновлення».
