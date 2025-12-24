Подобова оренда: як зросли ціни в Карпатах, Львівській та Київській областях Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Подобова оренда: як зросли ціни в Карпатах, Львівській та Київській областях

Напередодні свят ціни на подобову оренду житла зросли у більшості регіонів.

Про це повідомили «OLX Нерухомість» на запит «Інтерфакс-Україна».

У Київській області на 5−17%,

у Карпатах до 67%.

Київська область

Тут ціни на двокімнатні квартири такі:

у Броварах зросли на 17% до 1050 грн за добу,

у Бучі — на 6% до 1200 грн/добу,

однокімнатні квартири у Гостомелі — на 5% до 950 грн за добу (період порівняння 15.12−15.11 проти 15.11−15.10.25).

При цьому знизились ціни на однокімнатні у Вишневому — на 8% до 1100 грн/добу. У Гатному та Ірпені ціни не змінилися.

У Львівській області

У грудні не зафіксовано змін медіанних цін у приміських Винниках, Малехові та Зимній Воді. Зазначається, що в цілому вони майже не відрізняються від тих, що зафіксовані у Київській області.

Наприклад, однокімнатну квартиру у Малехові можна зняти за 750 грн за добу; двокімнатну у Винниках — 1 200 грн за добу.

Карпати

Помітне зростання мадіанних цін зафіксовано у Карпатах. Однокімнатні квартири у Яблуниці здорожчали на 67% до 5 тис грн/добу, трикімнатні квартири у Яремче — на 44% до 1,3 тис грн.

При цьому, на платформі OLX квартири з меншою кількістю кімнат у Яремче дорожчі: медіанна ціна однокімнантних — 2000 грн/добу, двокімнантних — 2725 грн/добу.

зменшилися на 3% у річному вимірі. Водночас медіанна вартість оренди зросла на 8%. Нагадаємо, у сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році і попит, і пропозиція по Україніу річному вимірі. Водночас медіанна вартість оренди зросла на 8%.

Сегмент оренди приватних будинків у 2025 році продемонстрував протилежну динаміку. Попит зріс на 19%, а середня кількість відгуків на одне оголошення сягнула 12 — один із найвищих показників на ринку.

Найдешевша медіанна вартість оренди приватних будинків у таких містах:

Херсон — 5 500 грн за місяць;

Чернігів — 6000 грн;

Харків, Миколаїв та Запоріжжя — 7000 грн;

Кропивницький — 8 000 грн.

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше річне зростання цін відбулося у столиці (+68%), а також у Чернівцях (+57%) і Сумах (+43%).

