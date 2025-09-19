0 800 307 555
Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету

Казна та Політика
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у бюджеті на 2026 рік відмовитися від фінансування неефективних державних програм за запровадити військову цензуру всіх видатків.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Гетманцев переконаний, що не можна при бюджетному плануванні вдавати, що в країні мир.
«В нашій країні, на жаль, досі війна. Тому ми маємо в бюджеті передбачити те, що зробить нашу країну сильнішою, підтримає економіку та допоможе людям», — підкреслив Гетманцев.
Він пропонує, насамперед, економити на неефективних видатках, неефективних програмах.
«Потрібна військова цензура видатків, на якій я постійно наголошую. А поки ми продовжуємо повною мірою фінансувати кешбек та роздавати гроші ФОПам креативних індустрій (при всій повазі до їх праці, це точно пріоритет для економіки країни у війну?), у нас в наступному році очевидно недофінансовані надважливі програми» — зауважив Гетманцев.
За його словами, у наступному році будуть недофінансовані програми «5−7-9», «єОселя», програма розмінування. Кошти в проєкті бюджету-урядом на них передбачені, але ніяк не співвідносяться з попитом.
«Буду наполягати на перегляді підходу до фінансування затребуваних програм у бюджеті наступного року», — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Далі за ухвалення документа мають проголосувати народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.
