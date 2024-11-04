У «Дії» з’явилась можливість змінювати реквізити для «єВідновлення» — Finance.ua
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У «Дії» з’явилась можливість змінювати реквізити для «єВідновлення»

Фінтех і Картки
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У «Дії» з’явилась можливість змінювати реквізити для «єВідновлення»
У «Дії» з’явилась можливість змінювати реквізити для «єВідновлення»
У «Дії» представлено нову функцію, яка дозволяє змінювати банківські реквізити картки для виплат у рамках програми «єВідновлення».
Про це повідомила пресслужба «Дії».

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«Команда Дії бере до уваги кожне повідомлення щодо сервісів та побажань, як зробити їх ще зручнішими. Іноді під час обробки заявок на єВідновлення виникає необхідність змінити банківські реквізити картки. Наприклад, якщо банк відмовив у платежі, картку заблоковано для зарахування коштів чи сталася помилка в реквізитах. Відтепер змінюйте реквізити просто в Дії», — сказано в повідомленні.
Як змінити реквізити, якщо ви подавали заявку через:
  • застосунок Дія: після відхилення платежу користувач отримає сповіщення на телефон й зможе оновити реквізити;
  • портал Дія: надійде повідомлення на електронну пошту, далі потрібно авторизуватися в кабінеті користувача та внести нові реквізити.
«Для зміни реквізитів заявник повинен мати активні рахунки єВідновлення в одному з банків-партнерів програми», — нагадали в «Дії».
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Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій єВідновлення і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.
Можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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