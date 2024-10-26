«єВідновлення»: чи можуть українці в Польщі отримати компенсацію за зруйноване житло — Finance.ua

«єВідновлення»: чи можуть українці в Польщі отримати компенсацію за зруйноване житло Сьогодні 08:17 — Нерухомість

«єВідновлення»: чи можуть українці в Польщі отримати компенсацію за зруйноване житло

Український уряд запровадив програму «єВідновлення», яка надає компенсації за житло, зруйноване або пошкоджене внаслідок військових дій. Українці, які перебувають у Польщі, також мають можливість скористатися цією програмою.

Про це повідомляє інформаційний портал inPoland.

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Зазначається, що для участі в програмі необхідно оформити довіреність на родича або близьку людину, яка залишилася в Україні.

Також для отримання допомоги необхідно відповідати кільком умовам:

заявник повинен надати документи, що підтверджують, що його житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій.

компенсація може бути використана тільки для купівлі житла в Україні.

програма доступна для фізичних осіб, які є власниками житла або мають на нього права.

Як українцям у Польщі взяти участь у програмі: покрокова інструкція

1. Якщо ви перебуваєте в Польщі, ви можете оформити довіреність на свою родичку або близьку особу в Україні.

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Це дозволить їм діяти від вашого імені під час отримання компенсації.

2. Довіреність можна оформити у нотаріуса або за допомогою онлайн-сервісів, якщо це дозволяє польське законодавство. У документі повинні бути чітко зазначені повноваження, які ви надаєте своєму представнику.

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3. Ваш родич в Україні зможе подати заявку на участь у програмі «єВідновлення» від вашого імені, надавши всі необхідні документи, включаючи довіреність.

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4. Після розгляду заявки та підтвердження права на отримання компенсації, ваш родич отримає кошти, які можна буде використати для купівлі житла в Україні.

Цей механізм надає українцям, які постраждали від війни, можливість отримати необхідну підтримку, навіть перебуваючи за кордоном.

Довідка Finance.ua:

У Польщі стартувала нова програма Aktywny rodzic, покликана фінансово підтримувати тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою. Особливо це стосується жінок, яких уряд таким чином заохочує повертатися на ринок праці після народження дитини;

у 2024 році в Польщі продовжує діяти програма фінансової допомоги «Мама 4 +» для жінок та чоловіків пенсійного віку, які виховали щонайменше чотирьох дітей. Право на допомогу мають також громадяни України, які відповідають певним вимогам;



у Польщі можна отримати гроші на домашніх тварин. Але ця програма діє в деяких містах.



inpoland За матеріалами:

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