У Польщі виплачують по 500 злотих на домашніх улюбленців: хто може отримати — Finance.ua

У Польщі виплачують по 500 злотих на домашніх улюбленців: хто може отримати Вчора 19:33 — Світ

У Польщі виплачують по 500 злотих на домашніх улюбленців: хто може отримати

У Польщі можна отримати гроші на домашніх тварин. Але ця програма діє в деяких містах. Про це повідомляє inpoland.net.pl

Програму організовують деякі органи місцевого самоврядування. Вона діє, зокрема, у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Любліні.

Деталі програми у різних містах можуть відрізнятися, але, як правило, вона передбачає дотації на проведення певних ветеринарних процедур.

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Яка мета

Головною метою ініціативи є скорочення кількості безпритульних тварин.

Інформація щодо надання даного виду допомоги зазвичай розміщена на офіційних сайтах органів місцевої влади. Переважно цим займається департамент з питань охорони навколишнього середовища.

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Як отримати

Щоб отримати фінансування, тварини мають відповідати двом основним критеріям: вік не менше 6 місяців і можливість зробити їм загальний наркоз.

Сума допомоги

Розмір допомоги може бути різним. Він залежить від виду і розміру тварини. Наприклад, стерилізація кота зазвичай коштує від 100 до 150 злотих, а кішки — від 200 до 300 злотих. Для собак ціни вищі.

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Умовою отримання фінансування на стерилізацію є обов’язкове чипування домашнього улюбленця. Його вартість коливається від 50 до 200 злотих залежно від типу чіпа та прейскуранта клініки. Отже, загальна сума підтримки становить 500 злотих.

Термін подачі заявок місцева влада встановлює самостійно. Але у більшості цей термін спливає до 30 листопада.

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