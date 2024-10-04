Польща у 2025 році виділить на оборону $48 мільярдів — Finance.ua

Польща у 2025 році виділить на оборону $48 мільярдів Сьогодні 20:44 — Світ

Польща у 2025 році виділить на оборону $48 мільярдів

Польща у 2025 році виділить на оборону рекордну суму — 186,6 млрд злотих (майже $48 млрд), що може становити 4,7% ВВП країни.

Про це заявив у пʼятницю віцепремʼєр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що Польща може почуватися в безпеці, оскільки виділяє на оборону більш як 2% ВВП, що перевищує зобов’язання серед країн НАТО.

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Косіняк-Камиш зазначив, що у проєкті бюджету на наступний рік, який затверджений Радою міністрів і поданий до польського парламенту, на оборону передбачено 186 мільярдів 600 мільйонів злотих.

«Це витрати з бюджету та Фонду підтримки збройних сил на безпеку польської держави», — зазначив міністр.

Віцепремʼєр повідомив, що у наступному році Польща витратить на озброєння 4,7% ВВП країни.

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«У нас багато пріоритетів. Ситуація з бюджетом, звичайно, напружена, але є повне усвідомлення в усьому уряді на чолі з прем’єр-міністром і всіма політичними силами, які формують польський уряд, що витрати на оборону і безпеку є абсолютним пріоритетом», — підкреслив він.

Економічна Правда За матеріалами:

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