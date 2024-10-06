У Мінфіні відповіли, скільки коштів виділила Україна на оборону за вісім місяців — Finance.ua

У Мінфіні відповіли, скільки коштів виділила Україна на оборону за вісім місяців
За січень-серпень 2024 року на сектор безпеки та оборони з державного бюджету було виділено 1,2 трлн грн, зокрема 152 млрд грн у серпні.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
«За січень-серпень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,2 трлн гривень або 57,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, 152 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у серпні.
На що спрямували кошти
Наголошується, що кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, Міністерство оборони вже інвестувало в український оборонно-промисловий комплекс 4 млрд доларів та планує залучати ще більше інвестицій від міжнародних партнерів.
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