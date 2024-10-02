Міноборони прогнозує зростання інвестицій в ОПК — Finance.ua

Міноборони прогнозує зростання інвестицій в ОПК Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Міністерство оборони вже інвестувало в український оборонно-промисловий комплекс 4 млрд доларів та планує залучати ще більше інвестицій від міжнародних партнерів.

Про це під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2) заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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«За рік ми вже на сьогоднішній день інвестували 4 мільярда доларів в нашу економіку, в наше виробництво. Значна частина — це інвестиції саме в військову техніку і в розвиток військової техніки. На сьогоднішній день ми будемо тільки збільшувати цей показник, тому що бюджет, який вже зараз ми отримали до кінця року, майже весь він буде спрямований на власне виробництво. Тому ми і запрошуємо наших іноземних партнерів, запрошуємо іноземне виробництво, іноземний бізнес долучатися до всіх наших проєктів», — наголосив він.

Як додав Кліменков, «у нас є модель, яка працює, ми називаємо це Danish Model, вона вже є інвестицією». Також заморожені активи від країни-агресора направляються на виробництво, додав він.

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Заступник міністра зазначив, що спільно з Генштабом ЗСУ триває робота над визначенням пріоритетів в інвестуванні ОПК на найближчі роки.

«Ми пріоритизуємо не на один, не на два, а на декілька років. Тобто ми вже маємо бачити, що ми будемо і де ми будемо з нашою оборонною індустрією, з нашими інвестиціями через 5 і через 10 років. Тому що ми не стоїмо на місці, треба розвиватися, треба такий план вже мати», — підкреслив Кліменков.

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Як повідомлялось, перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) відбувся в Києві у вересні минулого року. Він об’єднав 252 компанії виробників озброєнь і військової техніки більш ніж із 30 країн. У заході брали участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники складних технологій із держав-партнерів.

Укрінформ За матеріалами:

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