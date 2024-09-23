Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 млрд гривень — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 млрд гривень

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 млрд гривень
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 млрд гривень
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення на 500 мільярдів гривень витрат бюджету на військові потреби.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, звідки надійдуть додаткові кошти:
  • 115,4 млрд грн — за рахунок скорочення витрат на обслуговування та погашення державного боргу;
  • 216 млрд грн — від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 100 млрд грн — завдяки перевиконанню плану зі збору податків;
  • 30 млрд грн — з податкових надходжень через підвищення податків;
  • 12,7 млрд грн — від збільшення ставок акцизів на тютюн та пальне.
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Відомо, що ці кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни в умовах війни.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11 417, який передбачає збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн для військових потреб 18 вересня. У першому читанні Верховна Рада підтримала цю законодавчу ініціативу 3 вересня.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що це рішення дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. За його словами, із цих коштів 274,4 млрд грн підуть на виплати захисникам та їх сім’ям. Ще 76,2 млрд грн буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність.
За матеріалами:
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