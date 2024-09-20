Українська «оборонка» отримала перші гроші від заморожених російських активів — Finance.ua
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Українська «оборонка» отримала перші гроші від заморожених російських активів

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Українська «оборонка» отримала перші гроші від заморожених російських активів
Українська «оборонка» отримала перші гроші від заморожених російських активів
Частину доходів із заморожених російських активівспрямовано на фінансування українських оборонних підприємств. Зокрема, з цих грошей оплачено випуск українських гаубиць «Богдана».
Про це розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю «Європейській Правді».
Вона зазначила, що з відсотків, що «капають» з цих активів на користь України, у серпні виділили перші 1,4 млрд євро, за рахунок яких кілька країн ЄС отримали гроші для нових постачань зброї.
«Але набагато важливіше те, що 400 млн євро з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт з українським підприємством і оплатила виробництво гаубиць „Богдана“ для ЗСУ. Отже, ми влили цю суму через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума… І це — така вишукана справедливість — за кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці», — деталізувала Матернова.
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Дипломат додала, що з наступного траншу із заморожених активів РФ на фінансування виробництва зброї українськими воєнними заводами хочуть запланувати ще більшу суму.
«Тому що ви випускаєте ту саму зброю тієї ж якості, але за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати менші, і на додаток — виробники платять податки в Україні», — пояснила вона.
Раніше експерти з’ясували, що заморожених активів РФ вистачило б, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті. Зокрема, за ці гроші можна було б купити всі винищувачі F-16, які є у світі (всього збудували більш ніж 4600 таких літаків).
За матеріалами:
УНІАН
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