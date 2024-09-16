ЄС розглядає нові варіанти забезпечення санкцій щодо заморожених російських активів — Finance.ua
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ЄС розглядає нові варіанти забезпечення санкцій щодо заморожених російських активів

Світ
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ЄС розглядає нові варіанти забезпечення санкцій щодо заморожених російських активів
ЄС розглядає нові варіанти забезпечення санкцій щодо заморожених російських активів
Європейська комісія представила послам ЄС три нові можливі способи поновлення санкцій щодо активів центрального банку росії на довший період, що має має вирішальне значення для забезпечення позики G7 для України у розмірі 50 мільярдів доларів.
Про це пише Reuters.
Лідери Великої сімки та ЄС у червні погодилися використати відсотки із заморожених російських активів для підтримки кредиту G7 для України, щоб допомогти їй захиститися від повномасштабного вторгнення москви.
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Активи, якими володіють члени G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, причому більша частина з них знаходиться в Європі в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.
Щоб забезпечити позику, G7 хоче бути впевненою, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано. Дипломати сказали, що Комісія заздалегідь обговорила три варіанти зі Сполученими Штатами.
«Можливі варіанти були представлені сьогодні вранці… вже обговорені зі США», — сказав один із дипломатів.
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Видання пише, що для відновлення санкцій проти росії кожні 6 місяців потрібне одностайне голосування 27 країн-членів ЄС. Подовження іноді використовували як можливість угоди. Раніше лідер Угорщини Віктор Орбан затримав фінансування та законодавчі акти, спрямовані на допомогу Україні.
Варіанти відновлення були представлені послам у п’ятницю. За словами трьох дипломатів ЄС, перший варіант — це п’ятирічний блокування активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфікована більшість країн ЄС, щоб розморозити активи.
Другий варіант — це відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням, сказали вони. Третім варіантом було б продовження терміну продовження всіх санкцій, пов’язаних з росією, до 36 місяців із нинішніх шести місяців.
Країни ЄС і Комісія обговорюють варіанти продовження санкцій з липня після того, як Комісія вперше поширила неофіційну пропозицію.
За матеріалами:
Діло
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