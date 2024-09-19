Рада збільшила видатки на оборону: Умєров розповів, куди спрямують кошти — Finance.ua
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Рада збільшила видатки на оборону: Умєров розповів, куди спрямують кошти

Казна та Політика
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Рада збільшила видатки на оборону: Умєров розповів, куди спрямують кошти
Рада збільшила видатки на оборону: Умєров розповів, куди спрямують кошти
У середу, 18 вересня, Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11 417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Це рішення дасть змогу не лише краще підтримувати військових, але й посилити оборонні можливості країни.
Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
«Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення — збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495,3 млрд грн. Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни», — зазначив міністр оборони.
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За його словами, із цих коштів 274,4 млрд грн підуть на виплати захисникам та їх сім’ям.
«Ще 76,2 млрд грн буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння», — розповів Умєров.
Нагадаємо, українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
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В оборонну індустрію вже інвестували $7 мільярдів. Міністерству оборони вдалося розробити довгострокове, середньострокове та короткострокове планування в армії, налагодити роботу з антикорупційними органами, створити закупівельні агенції, а також інвестувати 7 мільярдів доларів в оборонну промисловість.
За матеріалами:
Finance.ua
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