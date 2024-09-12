Нацбанк прокоментував збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень — Finance.ua

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Нацбанк прокоментував збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень

Казна та Політика
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Нацбанк прокоментував збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень
Нацбанк прокоментував збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень
Збільшені на 500 мільярдів гривень видатки бюджету, насамперед на безпеку та оборону, потребуватимуть запровадження низки компенсаційних заходів, зокрема мобілізації додаткових доходів.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України у коментарі hromadske.
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Частина податкових змін уже була реалізована та врахована в липневому макропрогнозі НБУ. Так, підвищення ставки акцизів на тютюнові вироби та пальне, а також переприв’язка акцизів на алкогольні напої з гривні на євро, за оцінками Нацбанку, матимуть додатковий внесок в інфляцію — близько 0,4 відсоткового пункту.
«Водночас ініціативи із запровадження нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або скасування податкових пільг наразі не враховані в офіційному прогнозі, і є його ризиком», — каже регулятор.
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Там зазначили, що кожна з податкових ініціатив може мати різний вплив на інфляцію. Для виконання збільшених потреб сектору оборони, можливо, знадобляться й інші компенсатори, як-от економія на окремих статтях видатків або ж додаткові внутрішні боргові запозичення.
Окрім того, регулятор вбачає великий потенціал внутрішнього українського ринку боргових запозичень, що дозволить Міністерству фінансів залучити додаткові кошти.
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«Водночас, як неодноразово наголошувалося, здійснення додаткових видатків користуючись з емісійних коштів не передбачається. Остаточні рішення є повноваженням уряду та ВРУ і будуть оцінені нами після ухвалення відповідних законодавчих змін», — зазначили в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • раніше депутати Верховної Ради підтримали збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень, з яких 125 мільярдів мають надійти з підвищення податків;
  • натомість покрити оборонні потреби розміром 500 мільярдів планували завдяки скороченню видатків на органи влади, видатків на обслуговування і погашення державного боргу, а також отриманню додаткових коштів від розміщення ОВДП, надходження від акцизів на пальне і тютюн тощо.
За матеріалами:
hromadske
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