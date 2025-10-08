Депутати отримали понад 26 млн грн компенсацій за оренду житла у Києві (інфографіка)
Понад 26 млн гривень із держбюджету торік спрямували на компенсацію народним депутатам за оренду житла або готельних номерів у Києві.
Ця сума майже дорівнює фінансуванню, яке держава виділила на відновлення багатоквартирного будинку в Бородянці на Київщині, зруйнованого через російське вторгнення.
Грошову допомогу на оренду отримала приблизно третина народних обранців, і найбільше серед них — представників фракції «Слуга народу».
«Слово і діло» підрахувало, скільки коштувала платникам податків оренда житла для нардепів у 2024 році та скільки таких орендарів у кожній фракції.
Що передбачено законом
Законодавство передбачає, що нардепи без житла в столиці або в передмісті Києва (на відстані більш ніж 30 кілометрів від меж міста) мають право на отримання компенсації від держави, оскільки вони постійно живуть у своїх округах і приїжджають до Києва на час проведення засідань чергової сесії.
Скільки компенсацій отримали нардепи
За даними з сайту Верховної ради, станом на початок 2025 року компенсацію на оренду житла отримали 117 депутатів — це приблизно 30% від всієї кількості парламентарів у Раді. Загальна сума, яку витратили з державного бюджету, щоб сплатити за оренду житла народним обранцям у 2024 році, склала 26,3 млн гривень.
- Найбільше нардепів, яким держава сплатила за житло, у фракції «Слуга народу» — 87 осіб (19,8 млн грн компенсацій за 2024 рік).
- У фракції «Голос» орендували житло 7 депутатів (1,5, млн грн компенсацій).
- У Європейській солідарності та депутатській групі «Довіра» — по 5 депутатів-орендарів (по 1,2 млн грн компенсації).
- Серед позафракційних нардепів винаймали житло або номер у Києві 4 депутати (0,9 млн грн компенсації).
- З-поміж народних обранців депутатської групи «Відновлення України» (частина колишньої ОПЗЖ) та «За майбутнє» — по 3 депутати, яким сплатила за житло держава (0,6 млн грн та 0,7 млн грн відповідно).
- Серед членів ПЗЖМ («Платформи за життя та мир», теж частина колишньої ОПЗЖ) отримали компенсацію на житло у Києві з держбюджету 2 нардепи — 0,3 млн грн.
- Найменше держава за минулий рік витратила коштів на компенсацію для 1 обранця з ВО «Батьківщина» — 0,2 млн грн.
При цьому зазначається що загальна сума на компенсації нардепам за оренду житла у 26,3 млн грн — це стільки ж, скільки коштувало відновлення двоповерхового багатоквартирного будинку для 16 родин у Бородянці на Київщині. Під час російських обстрілів руйнувань зазнала покрівля, фасад та комунікації двоповерхівки. Будинок відбудували у межах експериментального проєкту з відновлення — за кошти держбюджету. У ньому зробили капітальний ремонт, а на даху встановили сонячні панелі. Загальна вартість робіт склала близько 26 мільйонів гривень.
