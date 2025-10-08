Міжнародні резерви перевищили 46 млрд доларів — дані НБУ Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Міжнародні резерви перевищили 46 млрд доларів — дані НБУ

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,5 млрд. У вересні вони зросли на 1,1%.

Про це повідомляє Національний банк.

«Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту», — зазначив регулятор.

Чинники, що визначали динаміку резервів

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $2,9 млрд, у тому числі:

$1,4 млрд — через рахунки Світового банку;

$1,2 млрд — від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$3 млрд — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $563,6 млн, у тому числі:

$464,4 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$62,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$30,6 млн - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,4 млн.

2. Операції на валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку $2,3 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $690 млн.

Нагадаємо, як повідомляли аналітики ICU, сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Водночас аналітики наголошують, що це тимчасове покращення. «Ми очікуємо повернення інтервенцій до обсягів $500−600 млн за тиждень, тобто близьких до середньотижневого показника за час повномасштабної війни», — підсумували в ICU.

