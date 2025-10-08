В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї Сьогодні 14:05 — Казна та Політика

В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї

В Україні можуть з’явитися державні розіграші фіскальних чеків, або так звані чекові лотереї. Ініціатива має на меті легалізувати роздрібну торгівлю, зменшити частку тіньового бізнесу та збільшити надходження до бюджету.

Зазначається, що Державна податкова служба (ДПС) вже розробила відповідний законопроєкт, який описує концепцію та порядок проведення таких лотерей. У розпорядженні редакції опинилася чорнова версія документа під назвою «Про розіграш фіскальних касових чеків», що визначає загальні принципи та механізм проведення.

Згідно з проєктом, чекова лотерея — це масова гра, у якій між учасниками розігруватимуть призи на основі реквізитів їхніх фіскальних чеків.

Як працюватиме система

Передбачається, що покупці зможуть реєструвати свої чеки в електронній системі. Якщо чек справжній, то він автоматично братиме участь у розіграші. Підроблені документи система відхилятиме, а інформація про них передаватиметься до ДПС, яка матиме доступ до бази даних у режимі реального часу.

Розіграші планують проводити регулярно раз на тиждень або місяць (точна періодичність ще не визначена). Призи можуть бути як грошовими (готівковими або безготівковими), так і матеріальними.

Організатором лотереї стане державне підприємство під управлінням Міністерства фінансів. Воно відповідатиме за проведення розіграшів, формування призового фонду, публікацію результатів і виплату виграшів.

Наразі документ є рамковим. У разі його ухвалення уряд спільно з Мінфіном мають деталізувати порядок участі, джерела формування призового фонду та процедуру перевірки чеків.

Поки що не визначено, як саме ДПС використовуватиме дані з електронної системи, однак очікується, що фінальна версія законопроєкту передбачатиме чіткі норми контролю.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна податкова служба України та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматизувати стягнення податкового боргу та дозволити сплачувати податки через «Дію». Планується нова послуга щодо майнових податків, яка дозволить перевіряти нерухомість, землю та авто, отримувати нарахування, дізнаватися про борги та сплачувати податки безпосередньо через додаток.

З 1 жовтня 2025 року змінилися умови , за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець. Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

