0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада підтримала створення «банку банків» для відновлення економіки

Казна та Політика
1
Рада підтримала створення «банку банків» для відновлення економіки
Рада підтримала створення «банку банків» для відновлення економіки
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 11238, який передбачає створення Національної установи розвитку (НУР). Нова установа зможе фінансувати відновлення деокупованих регіонів, бізнес ВПО, проєкти в сфері оборони, інфраструктури та інших пріоритетних галузях.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Національна установа розвитку відіграватиме ключову роль у повоєнному відновленні України. Така інституція — це не просто ще одна структура, а необхідний елемент для ефективного використання ресурсів, залучення фінансування та підтримки бізнесу там, де не завжди працює приватний капітал», — зазначив Гетманцев.

Мета законопроєкту

Документ покликаний розв’язати проблеми з фінансуванням бізнесу, який постраждав від війни, зокрема:
  • релокованих підприємств і компаній у прифронтових регіонах;
  • бізнесу, заснованого внутрішньо переміщеними особами;
  • проєктів із підвищеним рівнем ризику.
Також закон передбачає залучення приватних інвестицій для відновлення економіки через різні фінансові інструменти та підтримку малого й середнього бізнесу, який має потенціал для розвитку попри складні умови.
Читайте також
Окремо передбачено можливість допомоги не лише підприємствам, а й фізичним особам, які не мають доступу до фінансування на прийнятних умовах. Така підтримка може надаватися у випадках, коли доступ до кредитів ускладнений кризою, недосконалістю ринкових механізмів чи іншими обставинами.
Крім того, вдосконалюються інструменти Експортно-кредитного агентства. Це, зокрема, страхування від воєнних та політичних ризиків, участь у державних програмах компенсацій за збитки від війни.

Що таке Національна установа розвитку

Національна установа розвитку — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків».
Її завдання — реалізація програм кредитування для відбудови України, а також структурна трансформація економіки.
Читайте також
За словами нардепа, прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW — Кредитна установа для реконструкції, створена в післявоєнній Німеччині в 1948 році як частина Плану Маршала.
«Україна потребує власної KfW. Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу в сферах, де приватний капітал не спрацьовує. Її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми підтримки ММСП», — підсумував Гетманцев.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems