Рада підтримала створення «банку банків» для відновлення економіки
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 11238, який передбачає створення Національної установи розвитку (НУР). Нова установа зможе фінансувати відновлення деокупованих регіонів, бізнес ВПО, проєкти в сфері оборони, інфраструктури та інших пріоритетних галузях.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Національна установа розвитку відіграватиме ключову роль у повоєнному відновленні України. Така інституція — це не просто ще одна структура, а необхідний елемент для ефективного використання ресурсів, залучення фінансування та підтримки бізнесу там, де не завжди працює приватний капітал», — зазначив Гетманцев.
Мета законопроєкту
Документ покликаний розв’язати проблеми з фінансуванням бізнесу, який постраждав від війни, зокрема:
- релокованих підприємств і компаній у прифронтових регіонах;
- бізнесу, заснованого внутрішньо переміщеними особами;
- проєктів із підвищеним рівнем ризику.
Також закон передбачає залучення приватних інвестицій для відновлення економіки через різні фінансові інструменти та підтримку малого й середнього бізнесу, який має потенціал для розвитку попри складні умови.
Окремо передбачено можливість допомоги не лише підприємствам, а й фізичним особам, які не мають доступу до фінансування на прийнятних умовах. Така підтримка може надаватися у випадках, коли доступ до кредитів ускладнений кризою, недосконалістю ринкових механізмів чи іншими обставинами.
Крім того, вдосконалюються інструменти Експортно-кредитного агентства. Це, зокрема, страхування від воєнних та політичних ризиків, участь у державних програмах компенсацій за збитки від війни.
Що таке Національна установа розвитку
Національна установа розвитку — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків».
Її завдання — реалізація програм кредитування для відбудови України, а також структурна трансформація економіки.
За словами нардепа, прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW — Кредитна установа для реконструкції, створена в післявоєнній Німеччині в 1948 році як частина Плану Маршала.
«Україна потребує власної KfW. Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу в сферах, де приватний капітал не спрацьовує. Її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми підтримки ММСП», — підсумував Гетманцев.
