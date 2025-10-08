Постраждалим від негоди в Одесі виділять 126 млн гривень
В Одесі виділять 126,3 мільйона гривень на допомогу людям, які постраждали від негоди 30 вересня.
Таке рішення прийняла комісія з питань соціальної політики та праці Одеської міської ради.
«Видатки на ліквідацію наслідків негоди шляхом надання матеріальної допомоги буде збільшено на 126,3 млн», — повідомила керівниця департаменту праці та соціального захисту Олена Китайська.
У Київській адміністрації (найбільш постраждалого району. — Ред.) видатки планують збільшити на 49,9 млн, у Хаджибейській — на 28,7 млн, у Приморській адміністрації — на 9,6 млн, у Пересипській — на 38,1 млн грн.
«Розмір допомоги, який планують надати у разі пошкодження квартир у багатоквартирних будинках становитиме до 82,6 тис. грн, а у приватних — до 198 тис. гривень», — додала вона.
