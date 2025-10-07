0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі)

Казна та Політика
124
На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі)
На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі)
Нині триває будівництво транспортної розв’язки М-05 Київ — Одеса. Будівництво передбачає роботи в різних рівнях на км 21+847 автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ — Одеса.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
Читайте також

Що вже зроблено

  • Перевлаштовано інженерні мережі (кабелі зв’язку, ЛЕП, освітлення)
  • Улаштовано водовідведення (водопониження ґрунтових вод, дощову каналізацію з очисними спорудами, водопропускні труби).
  • Кільцева розв’язка та під’їзди/зʼїзди (улаштовано земляне полотно, шари основи, бортовий камінь, бар’єрне огородження, асфальтобетонне покриття, встановлено дорожні знаки та нанесено горизонтальну розмітку).

Шляхопровід тунельного типу виконано на 95%

  • Влаштовано прогонову будову по правому проїзду.
  • Попереднім підрядником забетоновано прогонову будову по лівому проїзду.
  • «В тунелі»: гідроізоляція, «заборні» стіни, тротуари, антикорозійне покриття тунелю, водовідвід, освітлення, асфальтобетонне покриття, встановлено дорожні знаки, розмітка, на підходах до тунелю влаштовано монолітне укріплення конусів виїмки, службові сходи.
  • «Над тунелем» та підходах по а/д М-05: мостове полотно, гідроізоляція, тротуари, перильне бар’єрне огородження, деформаційні шви (повздовжній, поперечні), водовідвід, асфальтобетонне покриття, дорожні знаки та розмітка.
Як повідомляє Агентство, договір із попереднім підрядником було розірвано на початку повномасштабного вторгнення. З відновленням робіт новий підрядник здійснив розробку ґрунту в тунелі. Було виявлено дефекти бетонування прогонової будови лівого проїзду ШС-2, виконані попереднім підрядником.
На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі)

Терміни робіт

Наразі підрядник завершує виконання робіт з виправлення дефектів прогонової будови лівого проїзду та фарбування бетонних поверхонь тунелю. Ці роботи планують завершити до кінця жовтня.
Проєктна документація по даному об’єкту розроблена в рамках програми підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності автомобільної дороги під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) проєктів та затверджена наказом Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) № 230 від 19.06.2017.
Місце для вашої реклами
Раніше керівник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією на порозі фінального виконання. Стан виконання будівельних робіт, згідно з дописом глави Закарпатської ОВА, вже становить 87%.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems