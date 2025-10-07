На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі) Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

На трасі Київ — Одеса триває будівництво транспортної розв’язки (фото, деталі)

Нині триває будівництво транспортної розв’язки М-05 Київ — Одеса. Будівництво передбачає роботи в різних рівнях на км 21+847 автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ — Одеса.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

Читайте також Як будується міст через Тису між Україною та Румунією (фото)

Що вже зроблено

Перевлаштовано інженерні мережі (кабелі зв’язку, ЛЕП, освітлення)

Улаштовано водовідведення (водопониження ґрунтових вод, дощову каналізацію з очисними спорудами, водопропускні труби).

Кільцева розв’язка та під’їзди/зʼїзди (улаштовано земляне полотно, шари основи, бортовий камінь, бар’єрне огородження, асфальтобетонне покриття, встановлено дорожні знаки та нанесено горизонтальну розмітку).

Шляхопровід тунельного типу виконано на 95%

Влаштовано прогонову будову по правому проїзду.

Попереднім підрядником забетоновано прогонову будову по лівому проїзду.

«В тунелі»: гідроізоляція, «заборні» стіни, тротуари, антикорозійне покриття тунелю, водовідвід, освітлення, асфальтобетонне покриття, встановлено дорожні знаки, розмітка, на підходах до тунелю влаштовано монолітне укріплення конусів виїмки, службові сходи.

«Над тунелем» та підходах по а/д М-05: мостове полотно, гідроізоляція, тротуари, перильне бар’єрне огородження, деформаційні шви (повздовжній, поперечні), водовідвід, асфальтобетонне покриття, дорожні знаки та розмітка.

Як повідомляє Агентство, договір із попереднім підрядником було розірвано на початку повномасштабного вторгнення. З відновленням робіт новий підрядник здійснив розробку ґрунту в тунелі. Було виявлено дефекти бетонування прогонової будови лівого проїзду ШС-2, виконані попереднім підрядником.

Терміни робіт

Наразі підрядник завершує виконання робіт з виправлення дефектів прогонової будови лівого проїзду та фарбування бетонних поверхонь тунелю. Ці роботи планують завершити до кінця жовтня.

Проєктна документація по даному об’єкту розроблена в рамках програми підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності автомобільної дороги під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) проєктів та затверджена наказом Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) № 230 від 19.06.2017.

Раніше керівник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив , що будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією на порозі фінального виконання. Стан виконання будівельних робіт, згідно з дописом глави Закарпатської ОВА, вже становить 87%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.