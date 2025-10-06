0 800 307 555
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без

Казна та Політика
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу.
Про це заявив президент Володимир Зеленськй на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, пише РБК-Україна.
Він сказав: «Членство України в ЄС є вибором українського народу, і він упевнений, що угорці підтримують Україну незалежно від дій свого прем’єра».
«Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури — це називається „знайти шлях, як без“. Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, вони розуміють, як це потрібно. Україна бореться за всіх, за свободу свою, за свободу Європи», — сказав Зеленський.
Глава держави додав, що прем’єр Угорщини наразі гальмує процес вступу, і це залишиться в історії.
«Тільки в історії залишиться, що Угорщина — а саме єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС — був він», — заявив Зеленський.
Він зазначив, що Україна готова йти як за звичайною процедурою вступу, так і за альтернативними шляхами, і у разі необхідності буде звертатися до інших держав-членів ЄС для підтримки.

Вступ України до ЄС

ЄС наразі не може розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку виключно через позицію проросійської Угорщини. Адже Будапешт наклав вето на старт переговорів.
Водночас Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом. Нещодавно стало відомо, що Україна у рекордно короткі терміни пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
