Уряд схвалив зміни до бюджету-2025: видатки на оборону збільшать на 300 мільярдів

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити фінансування сектору оборони. Верховна Рада має розглянути законопроєкт до листопада.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Додаткові 317 мільярдів на оборону

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету планується збільшити на 317 млрд грн.

Також у законопроєкті пропонується доповнити чинний бюджет нормою, яка дозволить уряду самостійно скорочувати видатки за окремими напрямами та збільшувати їх за оборонними статтями.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що до кінця року залишилося три місяці, але в державному бюджеті 2025 року досі бракує коштів на зарплати українським військовим. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, дефіцит оцінюють у близько 300 млрд грн. Основна надія була на переговори з міжнародними партнерами, щоб частину грошей, яку виділяє ЄС, можна було направити на ці потреби.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв , що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.

