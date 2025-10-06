0 800 307 555
План надходжень до держбюджету перевиконано на 71,1 млрд грн (основні цифри)

Казна та Політика
98
За 9 місяців 2025 року до загального фонду надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів). Це свідчить про перевиконання плану на звітний період (з урахуванням літніх змін до бюджету) на 4,6%, або на 71,1 млрд грн.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
«Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків (в тому числі затверджених змінами до бюджету 31 липня) немає», — зазначила Підласа.
Найбільші надходження забезпечили:
  • імпортний ПДВ — 390,3 млрд грн;
  • ПДФО та військовий збір — 260,9 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів (вже за вирахунком відшкодованого) — 231,6 млрд грн;
  • податок на прибуток — 219,7 млрд грн;
  • імпортний акциз — 121,1 млрд грн;
  • внутрішній акциз — 89,4 млрд грн.
План на звітний період за цими платежами перевиконаний (окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів).
Для фінансування держбюджету за 9 місяців також було спрямовано 382,3 млрд грн від розміщення ОВДП.
«Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету», — пояснила голова бюджетного комітету ВР.
Пріоритети видатків (найбільші категорії) загального фонду:
  • оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду, що становить 1,78 трлн грн (повністю покривається власними ресурсами та ОВДП);
  • погашення ОВДП — 364,9 млрд грн;
  • соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) — 290,1 млрд грн;
  • обслуговування боргу (зовнішнього та внутрішнього) — 246,3 млрд грн;
  • програма медичних гарантій — 124,2 млрд грн;
  • погашення зовнішнього боргу — 86,1 млрд грн;
  • зарплата вчителів у школах (з доплатами) — 83,1 млрд грн;
  • базова та додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 36,4 млрд грн.
Раніше Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.
Нагадаємо, що Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Payment systems