Міністр фінансів допустив нове збільшення бюджету для сектору оборони

Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду, передає Укрінформ.

«Так, дійсно, є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки оборони. Це рішення викликано ситуацією на полі бою», — сказав Марченко.

Наразі тривають консультації з представниками оборонного сектору, міністром оборони та першим віце-прем'єр-міністром щодо оптимального розподілу додаткових видатків.

«У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу. Є ресурс, щоб забезпечити фінансування. Питання лише у форматі підтримки та у часі, коли ми звернемося до парламенту», — зазначив міністр.

Нагадаємо, за словами народного депутата Ярослава Железняка, у державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим. За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадав депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.

Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

