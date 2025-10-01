0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд

55
У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд
російський уряд очікує, що за підсумками 2025 року дефіцит бюджету становитиме 5,7 трлн рублів (приблизно $68 млрд). Це майже удвічі перевищує попередні прогнози.
Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Головною причиною є скорочення доходів від нафти та газу, тоді як витрати на війну проти України залишаються на високому рівні. Для покриття дефіциту влада рф підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує збільшити державний борг.
Аналітики зазначають, що це веде до поступового виснаження економіки та загрожує глибокою фінансовою кризою всередині країни.
Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026−2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для «спрощенки» для покриття браку ресурсів.
Окрім цього, у росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems