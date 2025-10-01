У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд Сьогодні 19:33

У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд

російський уряд очікує, що за підсумками 2025 року дефіцит бюджету становитиме 5,7 трлн рублів (приблизно $68 млрд). Це майже удвічі перевищує попередні прогнози.

із посиланням на Центр протидії Про це пише УННіз посиланням на Центр протидії дезінформації.

Головною причиною є скорочення доходів від нафти та газу, тоді як витрати на війну проти України залишаються на високому рівні. Для покриття дефіциту влада рф підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує збільшити державний борг.

Аналітики зазначають, що це веде до поступового виснаження економіки та загрожує глибокою фінансовою кризою всередині країни.

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026−2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для «спрощенки» для покриття браку ресурсів.

Окрім цього, у росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.