У росії зупинилися 38% потужностей НПЗ

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.
Як пише російське агентство РБК з посиланням на дані агентства «Сіала», станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти, або 338 тисяч тонн на добу.
Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і дизпалива, впав на 6% в серпні і ще на 18% у вересні.
Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним: він перевищив рекорд серпня (23%, 206 тисяч тонн на добу), а також попередні рекорди травня-2022 (196 тисяч тонн на добу) і травня-2020 (164 тисячі тонн на добу).
Приблизно 70% простоїв, згідно з підрахунками «Сіали», стали результатом атак безпілотників: на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.
У вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск після атак українських БПЛА. Серед них — «Кінеф» у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в росії, а також Рязанський НПЗ «Роснефти», що входить до топ-5 найбільших. Перший зупинився 14 вересня, другий — 5 вересня. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня — Астраханський ГПЗ «Газпрому».
В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання «Комерсант».
російські нафтові компанії мало що можуть зробити, щоб згладити кризу, зазначає економіст Владислав Іноземцев, чиї слова цитує The Moscow Times. Ремонт постраждалих заводів може тривати місяцями, особливо з урахуванням санкцій. Поставки західного обладнання, яке використовувалося для модернізації НПЗ в 2010-х, заборонено, а легко замінити його китайськими аналогами не можна.
За матеріалами:
Економічна Правда
