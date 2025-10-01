0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців

Технології&Авто
63
Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців
Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців
За місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Читайте також
Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року.
Відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%.
Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат.
Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.
Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
BYD — 989 од.(+438% до вересня 2024р.);
TOYOTA — 828 од.(-1%);
VOLKSWAGEN — 733 од.(+118%);
RENAULT — 471 од.(-13%);
SKODA — 467 од.(+5%);
BMW — 366 од.(-16%);
HYUNDAI — 347 од..(+47%)
ZEEKR — 248 од.(+103%);
MAZDA — 244 од.(+17%);
HONDA — 216 од.(+50%).
Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.
Читайте також
Нагадаємо, у серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку становив 16,1 року. Показник суттєво відрізняється залежно від регіону. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Найновіші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та розвитком ринку нових авто. На заході діє інший фактор — близькість до кордону, звідки надходить більшість уживаних машин із Європи.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems