Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців
За місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року.
Відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%.
Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат.
Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.
Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
|BYD — 989 од.
|(+438% до вересня 2024р.);
|TOYOTA — 828 од.
|(-1%);
|VOLKSWAGEN — 733 од.
|(+118%);
|RENAULT — 471 од.
|(-13%);
|SKODA — 467 од.
|(+5%);
|BMW — 366 од.
|(-16%);
|HYUNDAI — 347 од.
|.(+47%)
|ZEEKR — 248 од.
|(+103%);
|MAZDA — 244 од.
|(+17%);
|HONDA — 216 од.
|(+50%).
Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.
Нагадаємо, у серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку становив 16,1 року. Показник суттєво відрізняється залежно від регіону. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Найновіші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та розвитком ринку нових авто. На заході діє інший фактор — близькість до кордону, звідки надходить більшість уживаних машин із Європи.
