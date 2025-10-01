Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців

За місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року.

Відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%.

Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат.

Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.

Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

BYD — 989 од. (+438% до вересня 2024р.); TOYOTA — 828 од. (-1%); VOLKSWAGEN — 733 од. (+118%); RENAULT — 471 од. (-13%); SKODA — 467 од. (+5%); BMW — 366 од. (-16%); HYUNDAI — 347 од. .(+47%) ZEEKR — 248 од. (+103%); MAZDA — 244 од. (+17%); HONDA — 216 од. (+50%).

Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.

16,1 року. Показник суттєво відрізняється залежно від регіону. Про це Нагадаємо, у серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку становивПоказник суттєво відрізняється залежно від регіону. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Найновіші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року). У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та розвитком ринку нових авто. На заході діє інший фактор — близькість до кордону, звідки надходить більшість уживаних машин із Європи.

