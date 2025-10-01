0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford F-150 2026 отримає нові комплектації

Технології&Авто
30
Ford F-150 2026 отримає нові комплектації
Ford F-150 2026 отримає нові комплектації
Для Ford F-150 2026 підготували три нові пакети оснащення, кожен з яких є спрощеною версією вже існуючих комплектацій.
King Ranch 600A — це полегшена варіація преміальної версії King Ranch. У ній прибрали просунуту акустику, висувні електричні підніжки та крісла з активним контуруванням, проте загальний стиль та основні елементи оздоблення залишилися.
Platinum 700A став бюджетнішим варіантом комплектації Platinum. З нього виключили просунуту підтримку попереку, дорогі динаміки та автоматичні підніжки. При цьому характерний дизайн салону та загальна якість виконання збережені.
Tremor 402B орієнтований на позашляхові поїздки та активний відпочинок. Цей пакет зайняв проміжне положення між 401A та 402A. У його оснащення входять блокування міжколісного диференціала, підігрів керма і дзеркала, що складаються. Проте за ціною виробник прибрав розширені буксирувальні функції, світлодіодні фари та додаткове салонне освітлення.
За матеріалами:
Portaltele
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems