Ford F-150 2026 отримає нові комплектації

Для Ford F-150 2026 підготували три нові пакети оснащення, кожен з яких є спрощеною версією вже існуючих комплектацій.

King Ranch 600A — це полегшена варіація преміальної версії King Ranch. У ній прибрали просунуту акустику, висувні електричні підніжки та крісла з активним контуруванням, проте загальний стиль та основні елементи оздоблення залишилися.

Platinum 700A став бюджетнішим варіантом комплектації Platinum. З нього виключили просунуту підтримку попереку, дорогі динаміки та автоматичні підніжки. При цьому характерний дизайн салону та загальна якість виконання збережені.

Tremor 402B орієнтований на позашляхові поїздки та активний відпочинок. Цей пакет зайняв проміжне положення між 401A та 402A. У його оснащення входять блокування міжколісного диференціала, підігрів керма і дзеркала, що складаються. Проте за ціною виробник прибрав розширені буксирувальні функції, світлодіодні фари та додаткове салонне освітлення.

