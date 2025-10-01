Opera запустила новий браузер зі штучним інтелектом Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

Компанія Opera офіційно запустила свій браузер Neon, орієнтований на штучний інтелект (ШІ). Ключові можливості Neon — це створення міні-додатків за допомогою AI-підказок і генерація повторюваних підказок завдяки інноваційній функції, яку розробники назвали «візитною карткою».

Про це повідомляє Techcrunch.

Компанія вперше анонсувала роботу над Neon ще у травні, але досі браузер функціонував у закритому режимі попереднього перегляду. Тепер він починає надсилати запрошення обраним користувачам. Користування браузером буде платним — 19,99 доларів на місяць.

Браузер має кілька ключових компонентів:

звичайний чат-бот — стандартний інтерфейс для спілкування та отримання відповідей на запитання;

Neon Do (агентна функція), яка допомагає автоматизувати завдання. Наприклад, вона може підсумувати довгий блог Substack і автоматично опублікувати цей підсумок у каналі Slack. Завдяки контексту історії переглядів, Neon може отримувати деталі з відео YouTube, яке ви переглядали минулого тижня, або з допису, прочитаного вчора;

генерація коду — новий браузер Opera також може писати фрагменти коду, що особливо корисно для створення візуальних звітів з таблицями та діаграмами. Наразі не відомо, чи є можливість ділитися цими міні-додатками.

Функція «візитної картки» в Neon є аналогом «навичок» у Dia від Browser Company. Вона дозволяє створювати повторюваний запит (команду/програму). По суті, це IFTTT для AI-запитів. Можна комбінувати картки, наприклад, «витягнути деталі» та «таблиця порівняння», щоб створити новий запит для порівняння продуктів на різних вкладках. Користувачі можуть створювати власні картки або використовувати напрацювання спільноти.

Крім того, Opera Neon пропонує нову функцію організації вкладок — «завдання». Вона поєднує робочі області чатів та вкладок на основі ШІ, що схоже на комбінацію груп вкладок і функції робочих областей у Arc Browser.

Opera створила відео, де демонструє, як Neon може виконувати такі завдання, як замовлення продуктів. Проте, як показує досвід, демонстрації продуктів ШІ не завжди відображають реальні сценарії, тому цей новий браузер має довести свою ефективність у реальному житті.

