BMW готовий зробити водневі автомобілі доступними по всьому світу 01.10.2025, 01:05 — Технології&Авто

Автовиробник BMW збирається зробити водневі автомобілі доступними для всіх по всьому світу, повідомляє Autoblog.

Може здатися, що BMW повністю зосереджений на електрифікації, але автовиробник все ще забезпечує диверсифікацію свого модельного ряду. Тепер, вперше, новий X5 від BMW буде доступний у п’яти унікальних варіантах трансмісії: електрична з акумулятором, плагін-гібрид, бензинова, дизельна (для ринків за межами Сполучених Штатів) та на водневих паливних елементах.

Технологія водневих паливних елементів не є новою для BMW чи X5. Водень був опцією для X5 протягом досить тривалого часу, але він був доступний лише для окремих ринків. Тепер кожен, хто хоче перейти на водень, може отримати висококласний кросовер з водневими паливними елементами, незалежно від того, де він живе, пише видання.

«Запускаючи новий BMW X5 з п’ятьма варіантами трансмісії на вибір, ми знову демонструємо нашу лідируючу позицію як піонера технологій, — сказав Йоахім Пост, член правління BMW AG, відповідальний за розробки. — Водень відіграє важливу роль у глобальній декарбонізації, тому ми прагнемо просувати цю технологію вперед».

Серійно вироблений водневий X5 (BMW називає його iX5 Hydrogen) також може допомогти впровадженню водню. «Так само, як Tesla вивела електромобілі на новий рівень та зробила їх мейнстрімом, збільшення кількості водневих автомобілів у виробництві (сподіваємося) стимулюватиме розвиток інфраструктури для водню», пише видання.

Хоча для виробництва водню потрібне викопне паливо, водневі автомобілі не викидають парникові гази зі своїх вихлопних труб, що допомагає покращити загальну якість повітря. Заправка відбувається швидко, а існуючі заправні станції зрештою можна переобладнати для роботи з воднем, вказує видання.

Щодо iX5 Hydrogen, BMW співпрацює з Toyota над системою водневих паливних елементів третього покоління, яка пропонує більш компактний дизайн, який є більш потужним та ефективним. BMW також стверджує, що це збільшить загальний запас ходу та потужність, одночасно зменшуючи споживання енергії автомобілем.

