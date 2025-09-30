В Україні впроваджують голосову підтримку із ШІ в державних сервісах Сьогодні 07:46 — Технології&Авто

В Україні впроваджують голосову підтримку із ШІ в державних сервісах

У державних сервісах зʼявиться голосова підтримка із ШІ.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосових технологій штучного інтелекту. Компанія допомагатиме інтегрувати голосових асистентів у держсервіси, щоб зробити їх доступнішими та зручнішими для всіх українців», — сказано в повідомленні.

У межах партнерства вже запущено перший продукт — digital twin. Наступним етапом стане впровадження голосового AI на порталі та в застосунку «Дія». Це дасть змогу користувачам голосом формулювати запити та одразу отримувати послуги.

Майбутні проєкти передбачають інтеграцію голосових технологій у державні освітні платформи та застосунки. Також у планах використання голосового функціоналу у внутрішніх інструментах Мінцифри, зокрема в AI-асистентах для онбордингу та HR-процесів.

«Майбутнє — за агентивними державами. Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію із цифрового сервісу на повноцінного AI-асистента, який працюватиме 24/7 — автоматично, без заповнення зайвих форм та полів», — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій.

