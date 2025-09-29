€50 млн на розвиток українських стартапів: Федоров розповів деталі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн.
«Навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти та конкурують на глобальному рівні. Наше завдання — підтримати їх розвиток і створити екосистему, привабливу для іноземних інвесторів. Сьогодні разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн,» — написав він.
Читайте також
Для чого створено фонд
Фонд створений за підтримки європейського інвестиційного банку. Це важливий сигнал про довіру до України на глобальному ринку.
Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій.
Раніше перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск наступного тижня нових грантових програм на виробництво вибухових речовин, ракет і дронів.
Поділитися новиною
Також за темою
€50 млн на розвиток українських стартапів: Федоров розповів деталі
Rozetka запускає власну кредитну картку
Українці зможуть заробити на міжнародних переказах через ПриватБанк: умови програми
ЄЦБ назвав орієнтовну дату запуску цифрового євро
У Мінцифри розповіли про плани монетизувати «Дію»
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ