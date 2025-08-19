Федоров анонсував нові грантові програми на виробництво ракет, дронів та вибухових речовин — Finance.ua

Федоров анонсував нові грантові програми на виробництво ракет, дронів та вибухових речовин
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск наступного тижня нових грантових програм на виробництво вибухових речовин, ракет і дронів.
Про це він повідомив на презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.
«Ми наступного тижня запустимо й анонсуємо кілька великих грантових програм. Перше, сьогодні Юлія Анатоліївна вже казала про вибухові речовини — це великі гранти. Більш як 100 мільйонів ми будемо давати на умовно заводи під ключ, які будують в інноваційний спосіб вибухові речовини», — розповів Федоров.
Також уряд планує запустити грантову програму на виробництво автономних дронів. Міністр наголосив, що необхідно покращувати здатність війська працювати в умовах РЕБу, який зараз розвивається, та «в інших складних умовах, де є проблема з піхотою».
«Ми використовуємо дрони з високим рівнем автономності, це високі технології, тому це будуть гранти. У нас є сьогодні [вже є гранти на] 500 тисяч, 2 мільйони, 4 [мільйони]. Ні, це буде окрема грантова програма, де ми будемо більше давати грошей на цей проєкт», — пояснив міністр.
Ще одна грантова програма, яку уряд планує анонсувати наступного тижня стосується ракетної програми. За словами Федорова, за цією програмою уряд підтримав уже приблизно 20 проєктів.
«Наступного тижня ми запустимо нову грантову програму. Це і крилаті ракети, і балістичні, і малої дальності, які можна використовувати для ППО», — розповів міністр.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.
