У Києві з’являться мобільні укриття: Кличко розкрив деталі Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

У Києві незабаром розпочнеться встановлення мобільних укриттів. Рада оборони Києва 6 жовтня розгляне алгоритм їх встановлення.

Як повідомив мер Віталій Кличико, сьогодні розглянуть алгоритм мобільних укриттів в столиці.

Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні, і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним.

Питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста.

За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів.

«На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт», — зазначив він.

Мобільні укриття необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні.

