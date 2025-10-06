У Києві з’являться мобільні укриття: Кличко розкрив деталі
У Києві незабаром розпочнеться встановлення мобільних укриттів. Рада оборони Києва 6 жовтня розгляне алгоритм їх встановлення.
Як повідомив мер Віталій Кличико, сьогодні розглянуть алгоритм мобільних укриттів в столиці.
Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні, і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним.
Питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста.
За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів.
«На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт», — зазначив він.
Мобільні укриття необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні.
