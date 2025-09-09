Чи підвищать ціни на проїзд у міському транспорті — що каже Кличко Сьогодні 20:37

Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією підвищити тариф на проїзд в міському транспорті.

Документ опублікований в Telegram-каналі Vgorode.ua, пише Уніан

У листі згадується стаття 91 Бюджетного кодексу України, в якій йдеться, що регулювання тарифів на перевезення пасажирів в пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень може здійснюватися з місцевих бюджетів.

Також наводяться дані, що в бюджеті Києва на поточний рік було встановлено бюджетні призначення для Департаменту транспортної інфрастурктури в сумі 9 016 444, 3 тис грн, що складає 12,3% від видатків загального фонду бюджету міста.

Зазначається, що з цієї суми для КП «Київпастранс» виділено 4 222 492,6 тис грн, а для КП «Київський метрополітен» — 4 793 951,7 тис грн.

Також згадується й рішення Верховної Ради України від 20 серпня 2025 року, згідно з яким надходження доходів, що належать місту, з 1 серпня й до кінця поточного року у повному обсязі будуть спрямовуватися до загального фонду Державного бюджету України.

У документі йдеться, що в зв’язку з прийняттям цього рішення, очікується недоотримання доходів загального фонду бюджету міста в сумі до 8 млрд грн до кінця 2025 року.

Це рішення матиме ризики для фінансування ключових напрямків міського господарства, зокрема, утримання тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті на довоєнному рівні.

Що кажуть у КМДА

Мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запити про коментар від деяких медіа, наголосив, що, попри те, що громадський транспорт у Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Хоча в багатьох великих містах України це вже зробили.

«Різниця в чинному тарифі і економічно обґрунтованому — 11 млрд у рік. Це — кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд (на „Укрзалізницю“) — на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме», — написав столичний мер.

Тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

«І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно — це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна. Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей у складній соціальній ситуації. Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд у громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти чинні тарифи», — каже Кличко.

За його словами, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не розглядатимуть.

