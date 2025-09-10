32% senior-розробників стверджують, що половина їхнього коду написана за допомогою ШІ — це вдвічі більше, ніж у джунів 10.09.2025, 01:33 — Технології&Авто

32% senior-розробників стверджують, що половина їхнього коду написана за допомогою ШІ — це вдвічі більше, ніж у джунів

Результати нового опитування показали, що досвідчені розробники частіше використовують ШІ для написання коду, хоча і витрачають потім додатковий час на виправлення. Натомість молодші розробники виявляють більшу обережність щодо ШІ-інструментів для кодування.

Провідна американська технологічна компанія Fastly, що спеціалізується на рішеннях у сфері хмарних обчислень, опитала 791 розробника, пише TechSpot.

32% опитуваних ІТ-спеціалістів із понад 10 років досвіду повідомили, що 50% їхнього коду створені за допомогою ШІ. Цей показник значно нижчий серед молодших спеціалістів з двома роками досвіду або менше — 13%.

Дослідження також показало, що очікувана швидкість роботи з ШІ не завжди відповідає дійсності. 28% розробників визнають, що витрачають настільки багато часу на виправлення ШІ-коду, що вся економія часу втрачається. Водночас 14% опитаних майже не потребують суттєвих правок.

Проте понад половина всіх учасників повідомили, що інструменти штучного інтелекту, включаючи GitHub Copilot, Google Gemini та Anthropic Claude, допомогли їм працювати швидше. Старші інженери висловили більший ентузіазм: 59% сказали, що штучний інтелект пришвидшив їхню роботу, у порівнянні з 49% молодших розробників.

Старші розробники також вдвічі частіше повідомляли про значну економію часу, хоча й казали, що витрачали більше зусиль на виправлення помилок штучного інтелекту.

Різниця між джунами та синьйорами можна пояснити не бажанням, а досвідом. Лише трохи більше ніж половина молодших розробників повідомила, що ШІ помірно прискорив їхню роботу, тоді як серед досвідчених фахівців цей показник склав 39%.

При цьому, кожен четвертий старший розробник сказав, що ШІ значно прискорив їх, що вдвічі більше, ніж серед їхніх молодших колег.

Імовірна причина цього, за версією Fastly, криється в досвіді. Синьйори швидше помічають приховані помилки в коді. Їхня експертиза дозволяє відрізнити, коли згенерований ШІ код виглядає бездоганно, але працює неправильно. Завдяки цьому вони виправляють недоліки значно ефективніше, не втрачаючи продуктивності.

