Турецький аналог Tesla: представлено новий електромобіль TOGG (фото) 10.09.2025, 00:15

Турецький виробник електрокарів TOGG презентував на автосалоні IAA в Мюнхені нову модель T 10 °F . Ліфтбек із запасом ходу до 623 км буде представлений на європейському ринку.

10 °F стане доступним для замовлення в Туреччині з 15 вересня, а в Німеччині — із 29 вересня. Його подробиці Новий TOGG Tстане доступним для замовлення в Туреччині з 15 вересня, а в Німеччині — із 29 вересня. Його подробиці розкрили на офіційному сайті турецького бренду.

Електромобіль TOGG T 10 °F — ліфтбек D-класу вартістю приблизно $50 000, який кине виклик Tesla Model 3 та Volkswagen ID.7. Дизайн авто розробило знамените італійське ательє Pininfarina. У нього вигнутий дах, рельєфні боковини та крупні розкосі фари. Авто має низький (0,24) аеродинамічний коефіцієнт.

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнули чотирисекційний дисплей, ще один тачскрін замінив перемикачі клімату. Об’єм багажника ліфтбека становить 500−1350 л. Базова комплектація включає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і напівавтономного водіння. Серед опцій є акустика потужністю 470 Вт та камери замість дзеркал.

Турецький електромобіль TOGG T 10 °F запропонують у задньопривідній 218-сильній та повнопривідній 435-сильній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає 7,5 та 4,1 с, відповідно.

Задньопривідний варіант доступний із батареєями ємністю 52,4 та 88,5 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 350 та 623 км. Повнопривідна версія комплектується лише більшою батареєю і здатна проїхати 530 км на одному заряді. Швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.

