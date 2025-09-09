Signal запускає зашифровані резервні копії та вперше вводить платну підписку Сьогодні 23:30 — Технології&Авто

Signal запускає зашифровані резервні копії та вперше вводить платну підписку

Месенджер Signal розпочав тестування нової функції безпечних резервних копій, яка дозволяє користувачам відновлювати історію повідомлень у разі втрати або пошкодження телефона. Раніше вся переписка безповоротно зникала разом із пристроєм, що викликало хвилю запитів на створення механізму збереження даних.

Як повідомляє Signal на своєму сайті, функція Secure Backups вже доступна в бета-версії застосунку для Android і невдовзі з’явиться на iOS та Desktop. Копії створюються щодня й містять усі повідомлення та 45 днів медіа. Увімкнення цієї опції добровільне, а всі резервні архіви захищені наскрізним шифруванням.

Щоб розблокувати резервну копію, користувач отримує унікальний 64-символьний ключ, який не зберігається на серверах компанії. У Signal підкреслюють: якщо ключ буде втрачено, відновити архів неможливо. Компанія радить зберігати його у надійному місці, наприклад, у менеджері паролів або записати в блокнот.

Окрім безкоштовної базової версії, Signal вперше запускає платний план. За $1,99 на місяць користувачі зможуть зберігати весь медіаархів без обмеження у 45 днів. Це пояснюють високими витратами на зберігання великих обсягів даних: як неприбуткова організація Signal не продає рекламу і не монетизує дані користувачів.

Запуск резервних копій став однією з найзатребуваніших функцій у спільноті Signal, яка від початку існування месенджера наполягала на можливості зберігати переписку. Нововведення також відображає тренд на посилення контролю користувачів над власними даними: ключі й архіви не мають зв’язку з акаунтами чи оплатою, що відповідає політиці «мінімум метаданих». У майбутньому Signal планує дати змогу зберігати архіви у вибраному місці та переносити історію між Android, iOS і десктопною версією.

