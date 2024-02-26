Приватність у Signal. У месенджері з’явиться нова функція — Finance.ua

Приватність у Signal. У месенджері з’явиться нова функція Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Приватність у Signal. У месенджері з’явиться нова функція

Месенджер Signal надасть змогу користувачам приватно спілкуватися між собою в застосунку, приховавши свій номер телефону.

Про це повідомили в офіційному блозі компанії.

Зазначають, що користувач може замінити номер телефону на унікальний ідентифікатор у вигляді нікнейму.

«Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його», — пояснили в компанії.

Також можна буде обмінюватися власноруч створеним QR-кодом або посиланням для швидкого обміну контактною інформацією. Це прискорить пошук користувача у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

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«Імʼя користувача в Signal — це не логін або псевдонім, під яким вас будуть знати в застосунку. Це не постійний ідентифікатор, його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal. Ім'я користувача — це просто швидкий спосіб ініціювати контакт у Signal, не повідомляючи номер свого телефону», — додали в компанії.

Відрізнятиметься так званий нікнейм від імені профілю унікальністю та повинен містити дві або більше цифр в кінці.

Але все ж користувачу при реєстрації в месенджері Signal необхідно буде вказати номер мобільного телефону.

На сьогодні ця функція перебуває на бета-тестуванні. Вона стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів.

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