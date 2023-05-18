У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах — Finance.ua

У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах 18.05.2023, 00:01 — Технології&Авто

У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах

Творці месенджера WhatsApp оголосили про впровадження функції «Закриття чату». Вона дозволяє заховати особисту переписку або групу в спеціальну папку, відкрити яку можна паролем або біометрією.

Крім того, після її активації вміст закритих чатів і інформація про відправника не буде показуватися в оповіщеннях (їх так само можна відключити).

Сховати чат легко: утримайте палець на діалозі і натисніть відповідний пункт.

«Закриття чату» вже поширюється серед користувачів WhatsApp і стане доступна для всіх найближчими днями. А в майбутньому користувачі також зможуть створювати окремий пароль для захисту листувань і використовувати функцію на пов’язаних пристроїв.

WhatsApp завжди вирізнявся високим рівнем захисту користувацьких листувань. Так, він є одним з небагатьох месенджерів, де застосовується автоматичне шифрування end-to-end.

УНІАН За матеріалами:

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