У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах — Finance.ua
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У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах

Технології&Авто
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У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах
У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах
Творці месенджера WhatsApp оголосили про впровадження функції «Закриття чату». Вона дозволяє заховати особисту переписку або групу в спеціальну папку, відкрити яку можна паролем або біометрією.
Крім того, після її активації вміст закритих чатів і інформація про відправника не буде показуватися в оповіщеннях (їх так само можна відключити).
У WhatsApp з'явилася ексклюзивна функція, якої немає в інших месенджерах
Сховати чат легко: утримайте палець на діалозі і натисніть відповідний пункт.
«Закриття чату» вже поширюється серед користувачів WhatsApp і стане доступна для всіх найближчими днями. А в майбутньому користувачі також зможуть створювати окремий пароль для захисту листувань і використовувати функцію на пов’язаних пристроїв.
WhatsApp завжди вирізнявся високим рівнем захисту користувацьких листувань. Так, він є одним з небагатьох месенджерів, де застосовується автоматичне шифрування end-to-end.
За матеріалами:
УНІАН
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