Скручений пробіг і приховані ДТП: український ринок вживаних авто став найменш прозорим у Європі

Скручений пробіг і приховані ДТП: український ринок вживаних авто став найменш прозорим у Європі
Купівля вживаного автомобіля може обернутися значно більшими витратами, ніж очікує покупець. За привабливим виглядом машини іноді приховуються наслідки аварій, а показники одометра не завжди відповідають реальному пробігу. В Україні ці ризики залишаються особливо високими, хоча за одним із показників ситуація поступово поліпшується.
Про це йдеться у щорічному дослідженні компанії з обробки автомобільних даних carVertical, яка оцінила прозорість ринків вживаних автомобілів у 23 європейських країнах. Україна вдруге поспіль посіла останнє місце в рейтингу.
Більше половини перевірених авто мають пошкодження
- У 2026 році 56% перевірених в Україні автомобілів мали зафіксовані пошкодження. Для порівняння, торік цей показник становив 54,7%.
- Водночас зросла й середня вартість таких пошкоджень. Якщо у попередньому дослідженні вона дорівнювала 3550 євро, то цього року досягла 4166 євро.
- Інша тенденція стосується маніпуляцій із пробігом. Середній показник скрученого пробігу зменшився з 92 393 км у 2025 році до 85 275 км у 2026-му. Це скорочення на 7,7%.
- Також знизилася частка автомобілів, у яких виявили маніпуляції з одометром: із 9,5% до 7,7%.
- Попри позитивні зміни, проблема недостовірної інформації про історію машин залишається актуальною. Через прихований пробіг покупці можуть переплачувати за автомобіль, а невідомі наслідки аварій створюють додаткові ризики під час експлуатації.
«Водії досі не мають достатньо інформації про те, у скільки їм насправді обходяться махінації з одометром. Скручений показник пробігу не лише вводить покупця в оману, а й завищує вартість, яку він сплачує за автомобіль, що насправді мав би коштувати менше. Те саме стосується й пошкоджень. Частка пошкоджених транспортних засобів і масштаб цих пошкоджень свідчать про реальний рівень безпеки автомобіля, тому доступ до таких даних — це не лише фінансовий інтерес, а й питання фізичної безпеки людей, які щодня керують цими машинами», — зазначає аналітик carVertical Рамунас Плеткус.
У чому проблема ринку України
Ще одна особливість українського ринку — значна частка машин, ввезених з-за кордону.
У 2026 році на імпортовані автомобілі припадало 76,3% усіх перевірених в Україні транспортних засобів. Роком раніше показник становив 78,4%. Попри невелике скорочення, Україна залишається лідером серед досліджених країн за часткою імпортованих машин.
Середній вік перевірених автомобілів за рік не змінився — 10,6 року.
Значна залежність від імпорту ускладнює перевірку історії автомобілів. Відомості про аварії, пробіг та попередніх власників можуть зберігатися в реєстрах інших країн і бути недоступними покупцям в Україні.
Покупці не завжди можуть отримати повні дані про автомобілі, які раніше експлуатувалися в Німеччині, Бельгії, Італії та інших країнах Західної Європи. Інформація залишається в державних або приватних реєстрах і не завжди доступна після ввезення машини до іншої країни. Це створює умови, за яких приховати реальний стан автомобіля стає простіше, а перевірити його історію — складніше.
Рейтинг прозорості
Лідером за рівнем прозорості ринку вживаних автомобілів стала Велика Британія, яка зберегла перше місце серед 23 досліджених країн. Тут лише 2,4% перевірених автомобілів були імпортованими, а випадки скручування пробігу виявили у 4% машин.
До п’ятірки найпрозоріших ринків також увійшли:
- Німеччина — друге місце;
- Швейцарія — третє місце;
- Фінляндія — четверте місце;
- Франція — п’яте місце.
За оцінкою аналітиків carVertical, країни з найвищими позиціями в рейтингу мають кілька спільних рис: менше залежать від імпорту вживаних автомобілів, мають сильнішу економіку та забезпечують кращий доступ до інформації про транспортні засоби. Це дає покупцям більше можливостей перевірити історію автомобіля перед придбанням і знижує ризики, пов’язані з недостовірними даними.
Натомість найбільш ризиковані ринки вживаних авто мають Україна, Болгарія та Латвія, які посіли три останні місця в цьогорічному рейтингу прозорості.
- Україна залишається на останній позиції з 2024 року. Основними проблемами є висока частка імпортованих автомобілів і поширеність машин із зафіксованими пошкодженнями.
- У Болгарії, яка також належить до найменш прозорих ринків, скручений пробіг виявили у 10,4% перевірених автомобілів, а пошкодження — у 42,8%.
- Латвія посіла третє місце з кінця. Там 69,8% перевірених машин були імпортованими, а 58,5% мали зафіксовані пошкодження.
За даними дослідження, проблеми цих ринків пов’язані не лише з маніпуляціями з пробігом або приховуванням наслідків аварій. Важливу роль відіграє й доступність інформації про автомобілі, які перетинають кордони.
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