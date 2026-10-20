OpenAI розробляє гуманоїдного робота

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман і його команда працюють над ще одним амбітним проєктом — людиноподібним роботом.

У подкасті Sources Альтман пояснив, що вибір людської форми є цілком логічним, оскільки «світ значною мірою спроєктований під людей». Двері, клавіатури, інструменти та робочі місця розраховані на певний тип тіла, тому робот, який має пересуватися й працювати у цих же просторах, повинен мати схожу форму, пише Engadget.

На пряме запитання, чи справді OpenAI будує такого робота, Альтман відповів лаконічно: «Створимо».

Водночас очільник компанії зазначив, що деталі фізичного вигляду пристрою є другорядними. Набагато складніше завдання — розробити «мозок», який змусить цього робота ефективно працювати. Надати машині дві руки та дві ноги замало, якщо вона не розуміє, що з ними робити.

Демонстрація у 2027 році

Проєкт поки що далекий від стадії комерційного продукту. У коментарі виданню Fortune Альтман зазначив: «Думаю, у нас буде крута демонстрація у 2027 році… Але я не думаю, що роботи ходитимуть вулицями ще кілька років після цього».

Попри те, що до появи домашніх роботів-помічників ще далеко, OpenAI вже сформулювала першочергові цілі. Згідно з вакансіями компанії, короткострокове завдання OpenAI — створити робота загального призначення, який допомагатиме кваліфікованим робітникам у будівництві інфраструктури. Довгострокова ж мета полягає у розробці персонального робота для виконання ширшого спектра побутових і професійних завдань.

Чому розробка «мозку» є такою складною

Справді функціональний гуманоїд повинен не просто виконувати команди, а й аналізувати оточення через камери та датчики, адаптувати свої дії та виправляти помилки в режимі реального часу. Наприклад, щоб просто підняти чашку, робот має ідентифікувати її, знайти ручку, розрахувати силу зчеплення та правильно розрахувати зусилля для підйому, аби не розлити вміст.

Для вирішення цих завдань OpenAI вже активно наймає фахівців. Наразі на сторінці кар’єри компанії відкрито 27 вакансій у напрямку роботизації — від управління рухами та контролю приводів до розробки інфраструктури машинного навчання для фізичного ШІ.

Залізо також має значення

Хоча Альтман зміщує фокус на інтелект, OpenAI не нехтує й апаратною частиною. Компанія працює над власними електромеханічними приводами (двигунами, трансмісіями та сенсорними системами), а також шукає фахівців з виробництва та ланцюгів постачання для майбутнього масштабування.

OpenAI виходить на ринок, де вже є сильні гравці: Tesla роками вдосконалює свого робота Optimus, а китайська XPENG нещодавно продемонструвала гуманоїда IRON, який самостійно зійшов з конвеєра після збирання.