0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила недорогий Galaxy F70 5G

Технології&Авто
46
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Інформації про офіційну появу Galaxy F70 5G в Україні наразі немає.
Інформації про офіційну появу Galaxy F70 5G в Україні наразі немає.
Компанія Samsung поповнила асортимент доступних смартфонів моделлю Galaxy F70 5G. Новинка отримала якісний AMOLED-дисплей, камеру з оптичною стабілізацією та підтримку функцій штучного інтелекту.

Що пропонує Samsung Galaxy F70 5G

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей захищає скло Corning Gorilla Glass Victus, яке має підвищену стійкість до механічних пошкоджень.
За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Exynos 1330 із підтримкою мобільних мереж п’ятого покоління. Покупцям запропонують версії з 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ. Передбачена можливість розширення сховища за допомогою карти microSD.
Однією з головних переваг Galaxy F70 5G стала основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS). Ця технологія допомагає зменшити розмиття фотографій через тремтіння рук і покращує стабільність відео. Додатково встановлено надширококутну камеру на 5 Мп та макромодуль на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп.
Samsung Galaxy F70 5G представлений у чорному та фіолетовому кольорах
Samsung Galaxy F70 5G представлений у чорному та фіолетовому кольорах
Автономність забезпечує акумулятор місткістю 5000 мАг із підтримкою дротового заряджання потужністю 25 Вт. Водночас зарядний адаптер доведеться купувати окремо.
Товщина корпусу становить лише 7,5 мм, а захист за стандартом IP54 передбачає стійкість до пилу та бризок води. Серед програмних можливостей — Google Gemini, Circle to Search, Samsung Wallet і система безпеки Samsung Knox.

Скільки коштує новинка

Samsung Galaxy F70 5G представлений у чорному та фіолетовому кольорах. На індійському ринку заявлені такі ціни:
  • 4/128 ГБ — 19 999 рупій (близько 210 доларів).
  • 6/128 ГБ — 22 999 рупій (близько 245 доларів).
Продажі стартують 20 жовтня 2026 року. Інформації про офіційну появу Galaxy F70 5G в Україні наразі немає.
За матеріалами:
gsminfo
SamsungСмартфониТехніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems