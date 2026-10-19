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Перший складаний iPhone розкупили за кілька годин після старту продажів

Технології&Авто
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Спочатку Apple обіцяла розпочати доставки iPhone Duo до 23 жовтня, але вже за кілька годин після відкриття замовлень терміни доставки на сайті компанії змістилися на кінець січня 2027 року.
Спочатку Apple обіцяла розпочати доставки iPhone Duo до 23 жовтня, але вже за кілька годин після відкриття замовлень терміни доставки на сайті компанії змістилися на кінець січня 2027 року.
Американська компанія Apple заявила, що попит на її складаний смартфон iPhone Duo виявився «просто надзвичайним», і вже за кілька годин після початку продажів пристрій був повністю розкуплений на сайті компанії.
Про це повідомляє Financial Times.
«Попит на етапі попереднього замовлення на iPhone Duo — наш перший складаний iPhone — виявився просто неймовірним. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше передати цей революційний новий продукт до рук наших клієнтів», — йдеться в офіційній заяві Apple.

Скільки коштує складаний iPhone Duo

Технологічна компанія, ринкова капіталізація якої становить $5 трлн, продовжить приймати онлайн-замовлення на новий смартфон. Його стартова ціна $1999.
Вихід iPhone Duo став найбільшою зміною дизайну в історії найпопулярнішого смартфона Apple. Навіть через два десятиліття після появи першого iPhone ця лінійка забезпечує близько половини загального обсягу продажів компанії.
Однак, як і решта представників індустрії споживчої електроніки, цього року Apple зіткнулася з дефіцитом комплектуючих — зокрема, чипів пам’яті.
Це призвело до того, що компанія не встигає задовольняти попит, а також змусило її підвищити ціни на весь асортимент власної продукції.

Коли почнуть доставляти iPhone Duo

Спочатку Apple обіцяла розпочати доставки iPhone Duo до 23 жовтня, але вже за кілька годин після відкриття замовлень терміни доставки на сайті компанії змістилися на кінець січня 2027 року.
У мобільних операторів США терміни виконання нових замовлень також суттєво відсунулися.
Зазначається, що випадки, коли терміни доставки продукції Apple відкладаються на такий тривалий час, трапляються вкрай рідко.
За матеріалами:
Укрінформ
ТехнікаiPhoneApple
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