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Gmail отримав голосовий ШІ-пошук на основі Gemini

Технології&Авто
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Google почала розгортати Gmail Live
Google почала розгортати Gmail Live
Google почала розгортати Gmail Live — функцію на основі Gemini, яка дозволяє шукати інформацію в поштовому клієнті за допомогою голосових запитів. На початку скористатися оновленням зможуть передплатники ШІ-тарифів Google AI.
Про це повідомляє Engadget.

Як працюватиме Gmail Live

Після анонсу минулого місяця та завершення бета-тесту, ШІ-функція Gmail Live нарешті запускається повноцінно. Вона дає змогу шукати інформацію в поштовій скриньці за допомогою голосових команд у звичайній розмовній формі — принцип роботи подібний до голосових чатів з Gemini, але адаптований до популярних застосунків Google, зокрема Gmail, Docs і Drive (кожен отримає власну версію інструмента).
За словами Google, інструмент дозволить знайти необхідні дані в листах без необхідності переглядати довгі ланцюжки повідомлень.
«Використовуйте пошук у розмовній формі, щоб знаходити інформацію, просто запитуючи, наприклад: „Який номер виходу на посадку мого рейсу?“ або „Що цього тижня відбувається у школі моєї дитини?“. Gmail Live просканує вашу поштову скриньку та швидко надасть відповіді», — пояснює компанія.

Які можливості отримають Docs Live і Keep Live

Аналогічна функція має з’явитись у сервісах для роботи з документами та нотатками Docs Live і Keep Live. У першому випадку Gemini відшукає потрібний файл у пошті, диску, чатах чи інтернеті, а потім структурує інформацію і створить чернетку, в другому — зможе «перетворити потік ваших думок на впорядковані нотатки».
З цього тижня нові функції розгортають в Gmail і Keep для передплатних Google AI Plus, Pro та Ultra, тоді як Docs Live буде доступна лише для користувачів планів Pro і Ultra. Крім того, усі можливості «незабаром» будуть запущені для бізнес-клієнтів Google Workspace.
За матеріалами:
mezha.media
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