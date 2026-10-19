Gmail отримав голосовий ШІ-пошук на основі Gemini

Google почала розгортати Gmail Live — функцію на основі Gemini, яка дозволяє шукати інформацію в поштовому клієнті за допомогою голосових запитів. На початку скористатися оновленням зможуть передплатники ШІ-тарифів Google AI.

Про це повідомляє Engadget.

Як працюватиме Gmail Live

Після анонсу минулого місяця та завершення бета-тесту, ШІ-функція Gmail Live нарешті запускається повноцінно. Вона дає змогу шукати інформацію в поштовій скриньці за допомогою голосових команд у звичайній розмовній формі — принцип роботи подібний до голосових чатів з Gemini, але адаптований до популярних застосунків Google, зокрема Gmail, Docs і Drive (кожен отримає власну версію інструмента).

За словами Google, інструмент дозволить знайти необхідні дані в листах без необхідності переглядати довгі ланцюжки повідомлень.

«Використовуйте пошук у розмовній формі, щоб знаходити інформацію, просто запитуючи, наприклад: „Який номер виходу на посадку мого рейсу?“ або „Що цього тижня відбувається у школі моєї дитини?“. Gmail Live просканує вашу поштову скриньку та швидко надасть відповіді», — пояснює компанія.

Які можливості отримають Docs Live і Keep Live

Аналогічна функція має з’явитись у сервісах для роботи з документами та нотатками Docs Live і Keep Live. У першому випадку Gemini відшукає потрібний файл у пошті, диску, чатах чи інтернеті, а потім структурує інформацію і створить чернетку, в другому — зможе «перетворити потік ваших думок на впорядковані нотатки».